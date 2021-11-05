С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации пять раз открыли огонь по военным позициям. В результате обстрелов был ранен бойец ВСУ. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС. Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, пророссийские боевики пять раз открыли огонь, а именно: возле Прицепыловки — обстреливали из минометов калибра 120 мм; в направлении Болотене, Крымское и Луганское – произвели обстрел из минометов калибра 82 мм; вблизи Лебединского – вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. "В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воина оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение", — пишет прессслужба. Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное.