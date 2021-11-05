8 ноября вступает в силу приказ об обязательной вакцинации работников центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций (территориальных органов), а также учебных заведений.

Напоминают в Министерстве здравоохранения.

«Если у работников этих учреждений не будет по крайней мере одной прививки против COVID-19, они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента вакцинации. Однако увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно«, — подчеркивают в ведомстве.

Отметим, это правило не распространяется на работников, имеющих противопоказания к вакцинации (необходимо иметь соответствующий документ от врача). Справку можно взять у семейного врача.

Как сообщалось ранее, ученые Оксфордского университета обнаружили ген, наличие которого у человека удваивает риск развития дыхательной недостаточности при COVID-19. Другими словам, этот ген увеличивает риск смерти.

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины от COVID-19 — Covaxin. Препарат разработала фармацевтическая компания Bharat Biotech. Вакцину разрешили применять для вакцинации лиц старше 18 лет.