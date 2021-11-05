Черкасская область вплотную приблизилась к "красной" зоне адаптивного карантина. На сегодняшний день в регионе уже превышены два эпидемических показателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Черкасской ОГА Александра Скичко. "Друзья, у меня плохие новости. К сожалению. Черкасщина вплотную приблизилась к "красной" зоне. Есть четкие индикаторы, по которым квалифицируют зоны. Если два и более из них превышены три дня подряд — "красная" зона", — отметил он. Он также уточнил, что на сегодняшний день превышены уже два индикатора: коэффициент выявления случаев инфицирования 26,6% (должен быть менее 20%) и уровень госпитализации — 60,4 (должен быть меньше 60). Отметим, в красной зоне без ограничений работают продуктовые магазины, банки, аптеки, АЗС, ветеринарные клиники и почта. Бизнес, в частности, кафе, рестораны, ТРЦ – только при наличии COVID-документов. Местные власти могут вводить и дополнительные ограничения. Напомним, сегодня стало известно, что Волынскую область переводят в красную зону, она начнет действовать с понедельника.