Группа KAZKA представила свой новый альбом "KAZKA SVIT, Vol. 1", куда вошли как уже известные синглы, так и музыкальные сюрпризы от артистов и их друзей. Но на этом сюрпризы от Саши Зарицкой и Ко не заканчиваются. О чем идет речь – читайте в нашем материале ниже. Что известно о новом альбоме KAZKA В этом альбоме музыканты пошли на музыкальный эксперимент и собрали саундтреки, дуэты и каверы. Все они разные по стилистике и месседжам. "Мы сделали то, что уже давно хотели реализовать, ведь в таком стремительно меняющемся мире не стоит ограничивать себя каким-то одним музыкальным форматом", — говорит Зарицкая.

Саша Зарицкая (фото: пресс-служба KAZKA) На обложке пластинки артисты решили использовать наш новый логотип и эмблему метавселенной KAZKA SVIT. "Для нас новая айдентика – это сочетание творчества, национального культурного кода и этнических мотивов, заложенных в нашей ДНК", – комментирует солистка группы.

Саша Зарицкая (фото: пресс-служба KAZKA) Между тем, продюсер группы Юрий Никитин уверяет: "аналогов проекта нет ни в одной стране мира". "Так что мы гордимся, что такой мультиформат впервые появился именно в Украине", – отметил он. Слушайте все песни из альбома "KAZKA SVIT, Vol. 1": Зачем KAZKA уезжает в США? Одновременно с выходом нового альбома группа открывает продажу билетов на самый масштабный за ее 5-летнюю историю тур "KAZKA.SVIT", который стартует в марте 2022 года серией концертов в городах США. За океаном впервые прозвучат саундтреки к анимационному сериалу "KAZKA: тайна Чарголоса", сериалу "Моя любимая Страшка", фильмам "Любовь и блоггеры" и "Чернобыль". И, конечно же, последний хит "Мята", который более полугода возглавляет чарты. Затем Kazka вернется в Украину и покажет свое шоу во всех областных центрах страны. Кульминацией тура станет концерт в киевском "Дворце спорта" 24 мая . "Это будет что-то невероятное!" – уверяет команда.

Участники группы (фото: пресс-служба KAZKA) Ранее Зарицкая рассказала, почему от нее ушел любимый.