Лечение коронавируса на раннем этапе обязательно, ведь штамм "Дельта" очень быстро развивается и тяжелая пневмония может развиться за считанные часы. Об этом заявила главный врач Николаевской областной больницы Светлана Федорова, сообщает "Николаевские новости". По ее словам, коронавирус сейчас быстро мутирует. "Я считаю что мутировавший несколько раз Дельта-штамм — очень быстро развивается. Поэтому если раньше в первой волне до тяжелых пневмоний и до дыхательной недостаточности люди доходили за 7-10 суток, то сейчас это могут быть считанные часы", — рассказала она. Кроме того, врач добавила, что при нынешней волне пандемии кашель высокая температура не такие, как были раньше, поэтому пациенты часто не обращаются к медикам и не лечатся. Также она отметила, что на 3 и 4 сутки начинается духота, падает сатурация и человек только тогда начинает лечение и может дойти до реанимационного состояния. Основные симптомы коронавируса: лихорадка; кашель; потеря обоняния и вкуса; боль в горле; боли в мышцах и суставах; диарея; покраснение или раздражение глаз; осложненное дыхание или одышка; расстройство речи, потеря подвижности или спутанность сознания; боль в груди. При наличии серьезных симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Ранее мы сообщали, что в Николаеве разъяренные родственники пациентки выломали дверь в больницу. Также мы писали, что Минздрав увеличил коечный фонд для COVID-больных.