Курс доллара на межбанке в продаже 5 ноября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,11 гривен за доллар, курс в покупке до 26,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,10 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдиллинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,0950 – 26,1150 грн/доллар, евро 30,0823 – 30,1053 грн/евро, российский рубль 0,3662-0,3669 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 4 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,1650 – 26,1850 грн/доллар, евро 30,1964 – 30,2195 грн/евро, российский рубль 0,3668 – 0,3675 грн/рубль. Курс НБУ Курс доллара обновил минимум с марта прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2021 установил официальный курс на уровне 26,10 гривен за доллар. Курс на 9 коп. ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.