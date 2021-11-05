Международная неправительственная организация Conflict Armament Research опубликовала отчет — трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкую и Луганскую области. Документ служит доказательством того, что незаконные вооруженные формирования используют вооружение и военную технику российского происхождения.

Об этом сообщает СБУ.

Там подчеркнули, что это первый отчет Conflict Armament Research, который стал результатом сотрудничества этой организации с контрразведкой:

«Опубликованный отчет впервые подробно охватил большой объем данных по вооружению и боеприпасам российского производства. Специалистами Conflict Armament Research изучены десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов».



Полковник ВСУ, командир одного из подразделений воинской части в Николаевской области сотрудничал с российскими военными — передавал им данные государственной тайны.

Журналист, расследователь Bellingcat Христо Грозева заявил, что Федеральная служба безопасности России под видом беженцев из Беларуси внедряет в Украину своих агентов. По его словам, в Украине шпионов ФСБ великое множество.