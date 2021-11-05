Полицейские разоблачили мошенника, который умудрился взять огромный кредит на чужое имя, а также присвоить часть денег.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В полицию обратился житель поселка Подволочиск. По его словам, неизвестный оформил на него онлайн-кредит в размере 280 тысяч гривен и часть средств — 150 тысяч уже перебросил на карточку другого человека.

Оказалось, что кредит был оформлен через мобильное приложение, установленное на телефон потерпевшего.

«Сделать это мог человек, имеющий доступ к гаджету. В ходе оперативных мероприятий стало известно, что сделал это 30-летний житель одного из сел Корецкой территориальной громады Ровенской области. Злоумышленник работает на одном предприятии с потерпевшим и в раздевалке, воспользовавшись моментом, взял его телефон, через мобильное приложение оформил кредит и успел даже часть средств перебросить на карточку своей матери», — отмечают в полиции.

Потерпевший узнал о кредите на следующий день, когда начали поступать сообщения из банка. Стал выяснять – оказалось, он должен финансовому учреждению 280 тысяч.

Тем временем, мошенник уже снял 90 тысяч гривен и купил автомобиль.

В Украине появилось сразу несколько мошеннических схем — ремонт в квартире, бесплатные продукты и даже обмен денег в ходе реформы.

Клиентка Ощадбанка пожаловалась на учреждение и заявила, что банк лишил ее накоплений, которые она хранила на всякий случай. В частности, он сделал это с помощью высоких скрытых комиссий, о которых пенсионерка не знала.