Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на выходные. Местами ожидаются дожди, начнется похолодание.

Осадки, говорит синоптик, ожидаются завтра только ночью в западных и северных областях. Днем влага задержится ​​на северо-востоке.

В воскресенье дожди возможны на западе, а во второй половине дня и вечером еще и на севере.

Центр, восток и юг 7 ноября обойдутся без осадков.

6-7 ноября в большинстве областей Украины ожидается похолодание до 8-12 градусов тепла. На юге, востоке и Днепропетровской области на выходных тепло еще задержится: 12-18 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье будут холодными, в течение дня не выше 10 градусов. Дождь пройдет в ближайшую ночь, завтра днем ​​- без существенных осадков, 7-го ноября дождь в столице возможен разве что после обеда или уже к вечеру.

Народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь и декабрь.

Заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова озвучила свой прогноз погоды на ноябрь. По ее словам, старт последнего месяца осени будет достаточно прохладным. Впрочем, не обойдется и без сюрпризов с отметкой «плюс». Погода в Украине в ноябре не предвещает аномалий — температура воздуха и количество осадков будут в пределах нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.