В Украине облгазы подали заявки на повышения своих тарифов в несколько раз. Это не означает, что украинцам придется платить за доставку голубого топлива значительно больше. Согласно процедуре, расчеты, которые объясняют рост цен, должны проверить к Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

Обозреватель пишет, что цифры облгазов неаргументированные, поэтому такого значительного подорожания не будет.

«Когда облгазы начали публиковать заявки на свой тариф, действительно, были цифры, которые в разы выше действующих тарифов. Но вопрос в том, что эти заявки в большинстве случаев не аргументированные с точки зрения инвестиций, расходов…Мы уверены, что когда такие заявки рассмотрят в НКРЭКУ, увеличения на заявленную величину точно не будет», – заявил во время часа вопросов к правительству в Раде министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Большая часть облгазов (им платим абонплату) принадлежат миллиардеру Дмитрию Фирташу. Официально его компании заявляют об убытках и теперь просят НКРЭКУ поднять их тарифы в несколько раз. Причина – они используют технологический газ, а он резко подорожал. И по всем действующим нормам и закону «О рынке газа» они имеют право требовать такое подорожание.

«Нафтогаз» предложил покупать облгазам голубое топливо по сниженным тарифам. Это позволит удержать размер абонплаты. В целом же ее введение уже привело к значительному росту сумм в платежках как минимум в летний период.

В платежках украинцев будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-час.

В Украине из-за введения платы за доставку газа (абонплата) семья летом вместо 63 грн платит около 500 грн. В сумме за год после введения абонплаты украинцы переплачивают тысячи гривен.