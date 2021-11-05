В Нигерии количество погибших при обрушении 21-этажного здания в Лагосе увеличилось до 43. По предварительным данным, к моменту аварии на строительстве могли находиться около 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Как сообщил агентству представитель Красного Креста, за последние сутки количество погибших увеличилось до 43. На месте обрушения продолжаются поисковые работы. По словам представителя организации, среди погибших директор компании, занимавшейся строительством 21-этажного здания в фешенебельном районе Лагоса. Издание отмечает, что со 2 ноября из-под завалов живым не был извлечен ни один человек. К настоящему моменту точно неизвестно, сколько людей может находиться под обломками. По словам одного из рабочих, в момент обрушения на строительстве находились около 100 человек. Напомним, 1 ноября в фешенебельном районе Лагоса – Икойе – упало 21-этажное здание. Отметим, позже появилась информация, что в результате обрушения многоэтажки без вести пропавшими числятся около 100 человек.