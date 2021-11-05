Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать на Донбассе нарушения — боевики размещают тяжелую технику.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 4 ноября.

ОБСЕ зафиксировала 3 гаубицы, размещенные в нарушение линий отвода на полигоне вблизи н. п. Александровское (бывш. Розы Люксембург) в Донецкой области. Речь идет о самоходных гаубицах 122-го калибра типа «Гвоздика». Их зафиксировал беспилотник наблюдателей.

Кроме того, боевики разместили в этом же месте 22 боевые бронированные машины.

Еще 4 танка, размещены за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения. ОБСЕ заметила их на полигоне вблизи Александровского. Среди них 3 танка типа T-62 и один танк Т-64.

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