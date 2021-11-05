Полковник ВСУ, командир одного из подразделений воинской части в Николаевской области сотрудничал с российскими военными — передавал им данные государственной тайны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, военнослужащий имеет контакты с действующими военными ВС России и жителями временно оккупированного Крыма, которые причастны к деятельности российских спецслужб. Более того, полковник ВСУ еще и имеет гражданство России.

Силовики провели обыски по месту его проживания, где обнаружили и изъяли: жесткие диски, флеш носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями тайных сведений.

Журналист, расследователь Bellingcat Христо Грозева заявил, что Федеральная служба безопасности России под видом беженцев из Беларуси внедряет в Украину своих агентов. По его словам, в Украине шпионов ФСБ великое множество.

В Германии в британском посольстве поймали «агента России», который шпионил и передавал Кремлю секретную информацию. При обыске у него дома обнаружили шеврон подразделения «Беркут», советскую символику и книги по военной истории России.