Верховная Рада заказала ремонт кулуаров на сумму почти 42 млн гривен. Реставрационные работы проведет выигравшая тендер компания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную площадку системы Prozorro. Заказ на ремонт сделал Управление делами Аппарата Верховной Рады. По итогам тендера реставрационными работами займется ООО Бриллиантс Групп. Отметим, что ремонт кулуаров будет проведен на третьем этаже здания Верховной Рады по улице Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра. На него потратят 41,5 млн. гривен. Главным конкурентом ООО "Брилиантс Груп" проектировщик "Грин имение" и ФЛП Каримов Александр Викторович из Киева. Никто из них не снижал цены во время аукциона.