Голливудская знаменитость Дженнифер Лопес примерила на себя очередной откровенный образ, вызвавший у ее фанатов настоящий восторг. Актриса и певица демонстрирует идеальную фигуру в коротком ролике в Instagram. Дженнифер выбрала черные блестящие полуботинки на каблуке, атласные брюки с низкой посадкой и пиджак, изюминка образа – серебристый бюстгальтер с кружевной отделкой. Из аксессуаров: стильный ремень со стразами, чокерами, подвески и серьги-кольца. "Любовь – это жизнь, а жизнь – это любовь", — написала Лопес под видео. Фанаты остались в восторге от физической формы 52-летней звезды, засыпав ее комплиментами. Предлагаем полюбоваться самыми яркими фото жаркой красавицы.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo) Ранее Дженнифер Лопес показала, как носить самый модный цвет осени 2021 года.