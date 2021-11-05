Киевский апелляционный суд отменил приговор бывшему первому замглавы Налоговой службы — начальнику налоговой милиции Андрею Головачу, которого в декабре 2016 года приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Головача задержали в августе 2016 года. По версии следствия, он и другие руководители Министерства доходов и сборов украли из госбюджета 3,1 млрд гривен при помощи возмещения НДС «фиктивным фирмам».

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко также сообщил, что при обыске дома экс-налоговика был найден бюст бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Около четырех месяцев Головач находился в СИЗО, пока не согласился пойти на сделку со следствием и выплатить 130 млн гривен компенсации государству. В декабре 2016 года Оболонский райсуд Киева сделку утвердил и назначил ему 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

В октябре прошлого года Печерский суд постановил вернуть 130 млн гривен семье Головача, а сам экс-глава налоговой милиции также обжаловал свой приговор.

В середине октября нынешнего года Киевский апелляционный суд эту жалобу удовлетворил, приговор отменил и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению коллегии судей в составе Юрий Трясуна, Ивана Мосьондза и Сергея Новова, признание вины со стороны Головача не было добровольным. По его словам, главный военный прокурор Анатолий Матиос давил на него и угрожал, требуя заключить сделку.

«Постановка находящемуся под стражей обвиняемому условия освобождения из-под стражи — подписание соглашения о признании виновности, бесспорно свидетельствует о давлении на последнего», — сказано в вердикте суда.

Также апелляционный суд признал давлением арест имущества родственников Головача.

Накануне Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который летом хотел взорвать Кабинет министров.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения сыну експрезидента Украины Виктора Януковича Александру по делу о резиденции «Межигорье». Его заочно арестовали.