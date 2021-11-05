Ученые Оксфордского университета обнаружили ген, наличие которого у человека удваивает риск развития дыхательной недостаточности при COVID-19. Другими словам, этот ген увеличивает риск смерти.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Genetics, пишет Bloomberg.

Авторы исследования утверждают, что ген LZTFL1 предотвращает надлежащую реакцию клеток в дыхательных путях и легких на вирус. Однако этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Это, по мнению ученых, может объяснять более высокий уровень смертности у людей азиатского происхождения в Великобритании.

При этом среди людей афро-карибского происхождения только 2% имеют ген LZTFL1.

Один из авторов исследования Джеймс Дэвис говорит, что эта работа показывает, что реакция легких на вирус критически важна для течения заболевания:

«Это важно, поскольку большинство методов лечения сосредоточены на изменении того, как иммунная система реагирует на вирус».

Авторы исследования подчеркивают, что наличие гена нельзя использовать в качестве единственного объяснения различий в смертности, поскольку на это влияют и другие факторы, к примеру, социально-экономические.

Добавим, лучшим методом защиты от COVID-19 остается вакцинация.

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины от COVID-19 — Covaxin. Препарат разработала фармацевтическая компания Bharat Biotech. Вакцину разрешили применять для вакцинации лиц старше 18 лет. Смертность от COVID-19 в Украине бьет все рекорды. Только за неделю количество летальных исходов выросло на 13%.

