В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта из-за скопления автотранспорта — Левый берег стоит из-за пробок.

Об этом сообщает пресс-служба «Киевпасстранса».

Задерживается движение автобусов № 21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50 к по пр. Маяковского — бул. Перова — пр. Шухевича по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.

Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

По данным Google Maps, в Киеве сильные пробки. Движение транспорта затруднено на бульваре Перова, Северном мосту, Броварском проспекте, проспекте Бажана, проспекте Победы, проспекте Лобановского.