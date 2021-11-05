Луганская областная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении "прокурора" так называемой "Генпрокуратуры ЛНР". Мужчину будут судить заочно, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры. По данным следствия, в период с 2015-го по 2017 год обвиняемый занимал должности "следователя" и "прокурора" так называемой "Генпрокуратуры ЛНР". На этих постах он помогал оккупационным властям, обеспечивая исполнение и соблюдение противозаконных "законов и нормативно-правовых актов самопровозглашенной власти ЛНР". Кроме того, следствие установило, что в течение двух лет обвиняемый координировал региональные "прокуратуры" боевиков, якобы ведших борьбу с организованной преступностью и коррупцией. Прокуратура направила обвинительный акт в Сватовский районный суд Луганской области. Сейчас подозреваемый находится в розыске, потому судить Его будут заочно. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.