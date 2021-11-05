В испанской столице Мадриде мужчина угрожал ножом прохожим. Его застрелили правоохранители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais. Инцидент произошел возле местной поликлиники. У мужчины при себе был большой кухонный нож, которым он стал угрожать прохожим. Когда к месту происшествия прибыли правоохранители, мужчина ранил одного из них в руку. В результате полиции пришлось применить огнестрельное оружие. Нападающим, скончавшимся в результате полученных ранений, был выходец из Африки. Это был бездомный и ему было около 35 лет. Только за последний год Его задерживали четырежды за нападение на представителей власти. Полиция не считает случившееся терактом.