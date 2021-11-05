В Украине резко начали расти цены на лук. В частности, подорожание стартовало с конца октября, но наиболее заметно цены повысились в первые дни ноября. Об этом рассказали аналитики East Fruit. Цена на лук Так, килограмм лука в группе подорожал за неделю на гривну до 5-8,5 грн. В рознице луком торгуют по 7-9 грн/кг на рынках и по 8-10 грн/кг в супермаркетах. Это рекорд нынешнего сезона. В частности, причиной удорожания является не очень хороший урожай. Поэтому Украина уже начала импорт лука из Казахстана и Узбекистана. "Цены на лук в Украине впервые перешагнули отметку в 10 грн/кг этого сезона, если говорить о продаже продукции, включая НДС. Широкий ценовой диапазон объясняется присутствием на рынке как качественного лука, так и больших объемов продукции среднего и низкого качества" – написали специалисты. . Кроме того, производители качественного лука, который может храниться достаточно долго, решили "придержать" свой продукт. Поэтому они выставят свой продукт на продажу, когда цены поднимутся еще выше, а это может произойти уже через несколько месяцев. Почему нужно есть лук Овощ богат витамином С, который укрепляет иммунитет, способствует образованию коллагена, восстановлению тканей и усвоению железа. Лук является источником калия, отвечающего за баланс жидкости, передачу нервных импульсов и другие процессы в организме. Красный лук содержит антоцианы – растительные пигменты. У людей, потребляющих продукты, богатые антоцианами, меньший риск сердечных заболеваний. Потребление овощей семьи луковых снижает риск некоторых видов онкологии, в частности рака желудка и прямой кишки. Ранее мы сообщали, что врачи назвали копеечный овощ, резко снижающий уровень сахара на 50%. Также мы писали, что борщовый набор в Украине снова подорожал.