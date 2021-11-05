В Украине зафиксировано 26 488 новых случаев COVID-19 за сутки. В частности, заболели 1654 ребенка и 488 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.

Вчера были госпитализированы 5 497 человек, умерли — 696, выздоровели — 13 281.

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины от COVID-19 — Covaxin. Препарат разработала фармацевтическая компания Bharat Biotech. Вакцину разрешили применять для вакцинации лиц старше 18 лет. Смертность от COVID-19 в Украине бьет все рекорды. Только за неделю количество летальных исходов выросло на 13%.