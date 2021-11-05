Погода в Украине на выходных будет продиктована волной похолодания, но температура воздуха будет снижаться плавно и не везде.

Об этом рассказал синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, пишет Обозреватель.

Похолодание начнется в выходные, 6-7 ноября. В субботу и воскресенье по всем областям дневные температуры будут в пределах 10-12 градусов тепла. В ночные часы температура будет в пределах положительных значений 4-6 градусов.

Поскольку атмосферный фронт будет двигаться, соответственно будет перемещаться и зона с осадками. В субботу возможны дожди в северных и центральных областях. В понедельник погода без существенных осадков по всей Украине.

В ближайшие дни ночные и утренние туманы будут наблюдаться чаще. Может быть плохая видимость до 200-500 метров.

С начала новой недели, с 8 ноября, ожидается значительно более прохладная погода. Ожидается дальнейшее понижение температуры, даже до 6-8 градусов тепла в дневные часы. На равнинной части территории Украины снова кое-где будет дождь.

В ночные часы будут появляться небольшие морозы. С понедельника-вторника ночью будет около 0 градусов, кое-где -1… -2 градуса.

«По поводу снега на большей части территории страны, кроме Карпат, информация пока не подтверждена. Видны дожди, но дальше будем уточнять прогноз погоды. В Карпатах возможен снег даже в ближайшие дни. В пятницу очень теплый день, поэтому снега мы не ожидаем, но в принципе с выходных, с понедельника что-нибудь может пролетать. О мощных снегопадах речь не идет, но возможен небольшой мокрый снег за счет похолодания», — добавила синоптик.

Народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь и декабрь.

Заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова озвучила свой прогноз погоды на ноябрь. По ее словам, старт последнего месяца осени будет достаточно прохладным. Впрочем, не обойдется и без сюрпризов с отметкой «плюс». Погода в Украине в ноябре не предвещает аномалий — температура воздуха и количество осадков будут в пределах нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.