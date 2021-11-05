Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Волынскую область в "красную" зону. Пользоваться общественным транспортом могут только COVID-безопасные граждане. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Волынские новости".

По словам главного государственного санитарного врача Волынской области Наталии Янко, уже с понедельника в общественном транспорте пассажиры смогут занимать исключительно сидячие места.

В то же время, чтобы воспользоваться транспортом, необходимо иметь при себе один из документов: сертификат о вакцинации; отрицательный ПЦР-тест, который был сделан не позднее чем за 72 часа; справку о выздоровлении. "Как раз городской транспорт, где люди тесно контактируют между собой, крайне опасен для распространения этой инфекции", — заявила Янко. В частности, те же требования касаются и междугородных перевозок. "Есть полиция, госпродпотребслужба, управление труда, другие контрольные службы, имеющие полномочия для того, чтобы избирательно осуществлять проверки. Ответственность несет и владелец, в этом случае перевозчик, и граждане, не выполняющие требования", — отметила главный санврач области. Напомним, что РБК-Украина писала о том, что Волынскую область перевели в "красную" зону.