Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой за «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни» (так называемый закон об олигархах).

Об этом сообщает Офис президента.

Там подчеркнули, что документ был разработан для выполнения ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

«Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году», – отметил Зеленский.

Накануне Верховная Рада устранила противоречия и несогласованности в документе. Депутаты подержали предложение Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, на чем настаивали в Офисе президента.

Отметим, в Украине хотят создать реестр олигархов. Олигархом будет считаться человек, который соответствует трем из четырех критериев:

участвует в политической жизни,

имеет существенное влияние на СМИ,

контролирует/владеет монополией,

имеет активы на сумму около 2,3 млрд гривен.

Устанавливать, кто является олигархом, а кто нет, будет СНБО, которую возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, которые попадут в этот реестр, должны будут подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

Кроме того, если человек попадет в этот список, ему запрещается: финансировать партии, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать какую-либо политическую агитацию или проводить митинги или демонстрации с политическими требованиями.

Ранее лидер партии «Голос» Кира Рудик заявляла, что формат, в котором власть внесла в ВР законопроект об олигархах, по сути сломал парламентский регламент «через колено». Это с самого начала было неконституционно.

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман также говорил, что закон об олигархах приведет к появлению новых олигархов и передела собственности, как это было при Януковиче или в начале 2000-х в России.