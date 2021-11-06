Пока есть стресс, есть выпадение, утончение и ухудшение структуры волос. Это аксиома. Для диагностики стресса нужно сдавать анализы, которые покажут состояние именно надпочечников. Но не менее важно специальное антистресс-питание, которое поможет остановить выпадение волос на нервной почве. Трихолог Лариса Пономаренко рассказала в Instagram, как оставить антистресс-меню для здоровья волос. Эти продукты очень важны для волос и поэтому их следует включить в рацион: Авокадо

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Источник витаминов, микроэлементов и, самое главное, антиоксидантов. Именно антиоксиданты помогают организму бороться с последствиями стресса. Масло авокадо входит в состав многих косметических средств по уходу за волосами и кожей головы благодаря своему химическому составу. Оливковое масло Одно из самых полезных масел на земле. Используйте масло extra vergine первого отжима, именно в нем сохранены все витамины и ПНЖК. Учтите, что для жарки оливковое масло не подходит, поскольку при нагревании моментально подвергается процессу окисления. Орех

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Бесценный продукт, но и к нему нужно отнестись с вниманием. С одной стороны это витамины, микроэлементы, аминокислоты, антиоксиданты и ПНЖК. Все это ценно и нужно волосам и организму в целом. Но с другой стороны – орехов нельзя употреблять слишком много, особенно людям, страдающим заболеваниями печени, кишечника. Кешью можно употреблять в пищу только жареным (не сырым). А суточная доза горького миндаля – до 10 ядер. Зеленые листовые салаты Кроме витаминов и микроэлементов, в них много клетчатки и яркая расцветка способна прогнать любую депрессию. Если вы решили есть больше салатов и зелени – увеличивайте порции постепенно, иначе кишечник, не привыкший к такому количеству клетчатки, отреагирует усиленным газообразованием.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Яйцо Для омлетов, салатов и майонеза я всегда беру перепелиные. У них вкус мягче, а пользы больше, чем от куриных. В яйцах много микроэлементов, необходимых волосам. В желтке содержится Вит. Д (правда, совсем в небольшом количестве). А главное – перепелиные яйца не могут стать причиной сальмонеллеза, в отличие от куриных. Злоупотреблять яйцами не стоит, это достаточно аллергенный продукт (учитываем, что яйца являются компонентом многих блюд). Трихолог поделилась витаминным рецептом из вышеперечисленных ингредиентов, который легко повторить.

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.l_ponomarenko) Напомним, что ранее косметолог Тамара Ануфриева раскрыла правду о патчах.