Австралия достигла в субботу уровня в 80% полной вакцинации среди лиц в возрасте 16 лет и старше. Премьер-министр Скотт Моррисон назвал это "прекрасной вехой" на пути к тому, чтобы стать одной из самых вакцинированных стран в мире против COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Хотя вакцинация остается добровольной на федеральном уровне, штаты и территории Австралии ввели обязательные меры для многих профессий и работников. Невакцинированным запрещается участвовать во многих мероприятиях, например, посещать рестораны и концерты. В понедельник Австралия впервые ослабила ограничения на международных границах, но только для вакцинированных людей из штатов с высоким уровнем вакцинации. Почти 90% населения были полностью вакцинированы в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс и около 95% в столице Канберре, но этот показатель снижается до 65% в малонаселенной Северной территории и Западной Австралии. В субботу в стране зарегистрировано 1558 случаев инфицирования и 10 смертей, при этом большинство случаев заражения приходится на Викторию. Некоторые части Северной территории находятся в экстренной трехдневной изоляции после вспышки. Несмотря на вспышки варианта "Дельта", приведшие к месяцам изоляции в двух крупнейших городах, Сиднее и Мельбурне, национальный показатель менее 179 тысяч инфекций и 1587 смертей гораздо ниже, чем во многих развитых странах.