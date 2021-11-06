Боевики восемь раз обстреляли украинских военных. Один боец получил ранение, он находится в больнице, состояние его здоровья — удовлетворительное Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС. За прошедшие сутки, 5 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Возле Прицепыловки и Екатериновки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотное и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм. В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм. Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Недалеко от Талаковки русские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Золотого-4 кафира применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. По состоянию на 7 часов утра, 6 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.