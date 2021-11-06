В Украине за минувшие сутки, 5 ноября, зафиксировано 25063 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (26488 положительных тестов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным министерства, за сутки госпитализировали 5057 человек; летальных исходов – 793 (рекордное число за время эпидемии); выздоровели – 11 817 человек. За последние сутки в Украине проведено 149446 тестирований. Как отмечается в сообщении, 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы и не имели дозы антиковидной вакцины. За все время пандемии в Украине: заболело – 3 058 014 человек; поправилось — 2 504 236 человек; летальных исходов – 71 635; проведено ПЦР-тестирование — 14 801 967.