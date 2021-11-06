В ночь на воскресенье, 7 ноября, "Действие" переезжает в новый и мощный дата-центр. В период с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов будет недоступен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры. Как отмечается в сообщении, необходимые документы, в частности, COVID-сертификат, можно сгенерировать заранее. Как сгенерировать документ в приложении и на портале можно посмотреть по ссылкам здесь и здесь. Сертификат в приложении будет доступен постоянно, а сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в приложение YourWallet или распечатать. Если получили COVID-сертификат в приложении раньше времени, он останется и будет работать, но его нельзя заказать снова в этот промежуток времени, отметили в пресс-службе. "Команда поддержки "Действия" будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны", — говорится в сообщении. Напомним, в ночь на воскресенье, 7 ноября, ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра. С 01.00 до 04.30 часов будут прекращены все денежные переводы, а также работа банкоматов и терминалов.