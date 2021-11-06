Поминовение усопших — важная традиция в Украине и в церковном календаре есть специальные дни для этого. Они называются поминальные субботы или родительские и связанные с православными праздниками по календарю, а также считаются в зависимости от даты Пасхи. В начале ноября – Дмитровская родительская суббота. В какой день нужно посетить могилы родных и помянуть родителей – читайте в Styler. В поминальные дни обычно посещают церковь и заказывают молебен о усопших. В церквях ставят свечи и молятся, а также приносят продукты и хлеб для малоимущих. После молитвы за родных отправляются на кладбище, чтобы навестить могилы родственников. В ноябре обычно заканчивают облагораживание заборов и памятников. Вечером семья собирается на поминальную трапезу. Дмитриевская родительская суббота – день всеобщего поминовения умерших. Дата – в канун Дня Дмитрия Солунского, 8 ноября. Дата у Дмитровской субботы не постоянна и в 2021 году она выпадает на 6 ноября. Поминальная суббота – это день, когда поминают не только покойных родных. Это день памяти родственников, друзей, погибших воинов. В такой день принято жалеть всех убогих, несчастных и обиженных. Вспоминать усопших в поминальную субботу плохими или злыми словами – страшный грех. Если говорить об умерших – то только хорошее в такой день. Стоит отметить, что в ноябре будет еще одна поминальная суббота – Михайловская. Ее дата выпадает в 2021 году на 20 ноября. Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники и посты нас ждут в ноябре 2021 года.