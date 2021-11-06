Синоптики дали прогноз погоды на сегодня. Дожди ожидаются в семи областях и солнечная погода – во всех остальных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра. Прогноз во всех областях Дожди прогнозируют в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. В других регионах сухо. Температура воздуха составит: на западе днем +8+13, а ночью +3+7, на севере днем +10+16, а ночью +7+9, на востоке днем +13+16, а ночью +5+8, на юге днем будет + 14+17, а ночью +9+11, в центре днем +10+14, а ночью +6+10. Прогноз в Киеве В Киеве сегодня облачно. Днем температура воздуха составит +10+12, а ночью +6+8.