При выборе кошелька нужно учитывать не только его удобство, надежность, форму и размеры. Оказывается, имеет значение и цвет вашего кошелька или портмоне. Именно от него зависит, будет ли ваш кошелек всегда полон. Какой цвет для кошелька самый лучший для удачи и богатства – читайте ниже. Красный Фэн-шую красный цвет-символ огненной стихии и считается, что он более удачен для кошелька или портмоне. Этот цвет яркий и притягивает взгляд, но и одновременно с этим он притягивает деньги. Будьте осторожны, красный кошелек может сделать своего владельца расточителем из-за того, что в нем постоянно будут деньги. Как вариант – выбирайте кошелек с красным узором или рисунком. Черный или синий Синий – цвет водной стихии. Она тоже связана с деньгами и привлекает финансы. Каждый раз, когда вы наполняете кошелек синего или черного цвета купюрами – вы привлекаете к нему изобилие. Кошельки с сочетанием черного и синего – настоящие талисманы для своих владельцев. Они и богатство привлекают, и от лишних трат берегут. А вот голубые оттенки использовать не стоит – деньги начнут течь рекой мимо рук. Зеленый Еще один цвет, который по фэн-шуй символизирует рост и положительную энергию. Зеленые оттенки – это знаки природы и деревьев. Кошелек такого цвета подойдет владельцам бизнеса и частным предпринимателям. Он дает много возможностей, шансов, помогает генерировать идеи, повышает креативность и возможности удвоить или утроить свои сбережения. Желтый, коричневый или бежевый Это оттенки земли и такие цвета для кошельков считаются самыми популярными и практичными. Они символизируют стабильность и экономию. Защищают ваши денежные средства от безумных расходов и потери. Если вы тратите слишком много, то вам стоит купить кошелек такого цвета. Серебряный или золотой Это цвет металла, и они помогают получить богатство, а также поддерживать его в стабильном состоянии. Золото всегда было элементом роскоши, поэтому такой кошелек следует выбрать тем, кто хочет богатую жизнь. Серый или белый Такие кошельки притягивают удачу и уважение. Чтобы усилить потоки энергии, требуется еще один аксессуар такого же цвета – сумочка или пояс. Напомним, ранее мы писали о том, какие личностные вещи категорически нельзя терять. А также рассказывали о том, что категорически нельзя делать после заката.