Украина стремится стать членом НАТО, при этом не отказывается от возможности построения других альянсов, рассказал министр обороны Алексей Резников. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". "Мы не отказываемся от того, что мы можем взять в руки, но это не запрещает нам мечтать", — высказался чиновник на реплику ведущего о возможности получения Украиной статуса ближайшего союзника из США, что может выглядеть более реалистичным в обозримом будущем. Чиновник убежден, что вступление Украины в НАТО состоится рано или поздно, но государству нужно быть к этому готовым, и также оно должно отвечать всем стандартам Альянса. В этом контексте Резников вспомнил, как ранее будучи вице-премьер-министром он в Брюсселе выступал в Комиссии Украина-НАТО, и разговаривал с заместителем генерального секретаря Альянса Мирче Джоане, бывшим министром иностранных дел Румынии. "И он мне сказал: смотри, у нас тоже было очень много разочарований в свое время в Румынии, и никто не верил, что флаг их страны будет когда-то развеваться у здания НАТО. Но это произошло — в один прекрасный момент пришло это время, и нас пригласили, но мы должны были быть готовы к этому", – передал разговор чиновник. Поэтому задача Украины – быть готовой, подчеркнул Резников. "Есть разные варианты сотрудничества, по сути быть членами Альянса де-факто, не де-юре. Но нам нужно строить разные альянсы", — отметил он. Глава Минобороны также обратил внимание, что опасность, которую несет Российская Федерация в Черном море, побуждает Украину к тесному сотрудничеству с Румынией, Грузией, Молдовой, Болгарией. Кроме того, следует активно сотрудничать со странами восточной Европы, а также наполнять содержанием рамочное соглашение, подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Евгений Комаровский возмутился тем, чего хотят от украинских врачей во время пандемии и рассказал, почему врачи уезжают из страны. Также известный врач резко высказался о том, что власти и депутаты-чмошники проиграли информационную войну антивакцинаторам. Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, через какой срок можно вакцинироваться после болезни, кому совсем нельзя прививаться и чем лучше вакцинироваться беременным. А Михаил Радуцкий высказался об ответственности медиков, стоимости лечения, воров, которые продавали бесплатные лекарства, и об обеспечении больниц кислородом. В эфире также показали, как журналисты купили "паспорт" вакцинации через несколько минут. Ну и еще смотрите эмоциональное видео как украинка искала кислород для больной матери.