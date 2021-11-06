В Украине правоохранители проверяют наличие сертификатов о вакцинации у граждан согласно карантинным требованиям в тех или иных случаях. Нередко это приводит к спорам в транспорте и общественных заведениях, а в сети периодически возникают материалы о том, что демонстрация COVID-справок является разглашением медицинской тайны и это нарушение прав граждан. Разъяснение ситуации привели в пресс-службе Минздрава Украины. В ведомстве обратили внимание, что согласно статье 39-1 закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях полученных при его медицинское обследование. "То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет", — говорится в публикации. Таким образом, стражи порядка при проверках соблюдения карантинных правил могут требовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон, отметили в Минздраве. Также в министерстве рассказали, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в зоне карантина. То есть, в таких заведениях проверять у посетителей документы никто не может. Вместе с тем, сейчас действующие карантинные нормы предполагают, что на "красном" уровне эпиднебезопасности работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на коронавирус. Соответственно в указанных заведениях "уже идет речь о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19". Чтобы ограничения "желтого" или "красного" уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организаторы должны проверить такие документы у посетителей, а в случае отказа их предъявить "имеют полное право отказать в своих услугах, поскольку учреждения должны соблюдать правила" работы во время карантина, утвержденные постановлением Кабмина №1236". Напомним, ранее в Минздраве заявили о планах ввести "ководную амнистию" — украинцам дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если те до этого купили сертификат. Также сообщалось, что Луцк отказывается вводить серии COVID для транспорта в "красной" зоне.