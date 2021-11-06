Иммунитет важен в любое время года, не только осенью, но не стоит его поддержку приравнивать к пословице "бери больше, бросай дальше". Нутрициолог Надя Андреева в своем Instargam рассказала, что часто встречает схемы по поддержанию иммунитета, состоящие из 10, 20 или даже более позиций препаратов, в которых не учитываются важнейшие аспекты здоровья, как питание, движение и стресс. На практике я указала 5 самых распространенных ошибок по поддержке иммунитета. Разумеется, это далеко не все ошибки! Повышенный хронический стресс, постоянное передвижение на машине и гиподинамия, любовь к антибиотикам, гиперстерильность тоже могут сильно ослабить ваш иммунитет и усложнить течение любого вируса.

Полноценное здоровое питание не смогут заменить витамины из аптеки и БАДы (фото: pexels.com) Пять ошибок на пути к крепкому иммунитету 1. Пить разные БАДы, витамины из аптеки, но не следить за нутритивной плотностью своего питания и углеводной нагрузкой. БАДы и витамины часто действительно могут помочь, но они никогда не закроют дыру неполноценного питания и несбалансированного образа жизни. 2. Пить иммуностимуляторы без строгих показаний . "Повышение иммунитета" кажется привлекательной идеей. Но гипестимуляция иммунитета может привести к ухудшению любых аутоиммунных заболеваний. Слишком сильный иммунный ответ – так же плохо, как слишком слабый. 3. Делать ставку на тренды, будь то сок сельдерея или интервальное голодание. Это – погоня за волшебной таблеткой вместо того, чтобы взять ответственность за свои привычки и выбор пищи, времени сна, работы с нервной системой и настроением, физнагрузкой. Без базы все "прибамбасы" могут только навредить.

Здоровый сон и хорошее настроение важны для крепкого иммунитета (фото: pexels.com) 4. Переживать и бояться заболеть, избегать встреч с близкими. Исследования показали: чем меньше у нас человеческих связей на дому, на работе и в обществе, тем выше вероятность заболеть. Поддерживайте контакты и продолжайте общаться, даже если это неодушевленное общение. 5. Попытки обойтись 5 часами сна и возложить надежды на кофеин. Недосыпание губительно сказывается на иммунитете. Большинству взрослых требуется от 7 до 9 часов здорового ночного сна. Раньше нутрициолог назвала натуральные средства, помогающие при коронавирусе.