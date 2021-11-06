В холодное время года организм человека нуждается в более полезных веществах и витаминах. Ведь иммунитет может ослабиться, и это приведет к заболеванию. Поэтому, чтобы защитить организм, нужно не только есть витамины, сообщает диетолог Анна Гоголева на своей странице в Instagram. Как укрепить организм Так, специалист поделилась рецептом антивирусной полосы из имбиря и куркумы. В частности, для него понадобится: сок двух апельсинов; Сушеный имбирь – 1 ч. л; Куркума – 1 ч. л; Черный перец – 1/2 ч. л. Затем следует смешать все ингредиенты в однородную массу и пить по 70 мл 3 раза в день до еды. Отмечается, что хранить смузи нужно в холодильнике. По словам диетолога, имбирная полоса является очень хорошим антиоксидантом и обладает противовоспалительным и противогрибковыми свойствами. Кроме того, для того чтобы укрепить иммунитет и легче перезимовать, необходимо высыпаться, заниматься спортом, делать зарядку, подобрать теплую и комфортную одежду и соблюдать сбалансированное питание. Ранее мы сообщали, какие продукты помогут поправиться при коронавирусе и простудах. Также мы писали, как помочь своему иммунитету работать по полной.