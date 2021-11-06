Чтобы курятина дольше содержала полезные вещества, нужно правильно ее уметь приготовить. Однако это может сделать не каждая хозяйка и обычно допускается множество ошибок. Об этом пишет EatThis. Как нельзя готовить курицу Да, солить или добавлять маринады к куриному филе лучше перед приготовлением. В частности, у специй есть время хорошо проникнуть внутрь курицы и насытить ее вкусом. А перед жаркой курятину лучше обернуть в муке, ведь тогда она впитает лишнюю влагу. В результате будет золотистая корочка. Кроме того, если готовить филейку неравномерной толщины, то в результате будет неравномерно приготовлена курица. Она получится сухой и даже подгоревшей. Также если готовить замороженное филе, то оно получится на 100% сухим и резиновым. К тому же, используя такой способ приготовления, вы потеряете вдвое больше времени. Как выбрать курятину В первую очередь, перед тем как покупать курицу, необходимо сосредоточить свое внимание на ее цвете. Свежая курятина должна иметь нежно-розовый оттенок. В случае, если курица несколько раз была в морозильнике, то она находит немного сероватый оттенок или будет иметь пятна. Такая курица выглядит неприглядно, а также не имеет хороших вкусовых черт. И еще поднимите, крылышки и ножки, кожа в этих местах не должна быть нарушена. Ранее мы сообщали, что кулинар дал рецепт классических блинов с курицей с секретным ингредиентом. Также мы писали, что кулинар рассказал, как быстро и просто приготовить вкусную лазанью с курицей.