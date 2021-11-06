Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 1-5 ноября 2021 купил на межбанковском валютном рынке 314,50 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ. Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей в шесть раз (с 54,5 млн долларов). НБУ проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Тем не менее, курс доллара упал до минимума с марта прошлого года – 26,10 гривен. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 2743,40 млн. долларов и продал 246,60 млн. долларов. Сальдо интервенций составило 2496,80 млн. долларов. Напомним, что Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа по конец 2021 года. Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.