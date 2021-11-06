Гороскоп на ноябрь 2021 г. говорит о том, что последний месяц осени принесет немало сложностей и эмоциональных ситуаций. Есть риск ввязаться в сомнительные истории или увязнуть в задачах и проблемах. Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю с 8 по 14 ноября. Об этом сообщает Vedmochka. Овен Поставьте себе на этой неделе высокую планку и работайте много. У вас есть шанс совершить огромный прорыв в любом направлении, требующий больших нагрузок и усилий. Возможно, результат не дотянет немного до ваших ожиданий. Но в обозримом будущем вы поймете, что результата вам хватит до нового года. Телец Неделя будет странная и мистическая. Ожидаются резкие перепады настроения, потоки противоречивой информации. Постарайтесь не строить планы, потому что события будут слишком быстро меняться даже в течение дня. Повезет этой неделе тем, кто работает в финансовой сфере и оперирует большими суммами денег. Близнецы Ваша сила и энергия могут стать источниками опасности в ближайшие дни. Заряды будут управлять вами так, что вам захочется воздействовать на людей словом или делом. Однако есть риск, что ваши порывы принимать адекватно не смогут и в вашу сторону полетят протесты, и агрессивная энергия улетит вам в ответ на ваше добро. Рак Вам грозит замедленная депрессия из-за того, что вы столкнетесь с депрессией, обманом или сплетнями. В начале недели возможное разочарование в близких людях и в окружающей действительности. И это отразится на производительности. Постарайтесь полноценно отдохнуть в конце недели. Лев Неделя окажется спокойной и размеренной, старайтесь не спешить и довольствоваться тем, что у вас есть. Не пытайтесь быть первой, не обгоняйте, хорошо думайте, прежде чем говорить или поступать. Получайте удовольствие от происходящего. Разберите завалы в шкафу и комодах – возможно, найдете что-нибудь особенное. Дева Воспользуйтесь новыми возможностями и создавайте нечто необычное не только для себя, но и для других. Вам придется на этой неделе взять ряд обязательств на себя, и в среду вам могут предложить новый пост. А вот ближе к выходным удача будет не так благосклонна – могут быть ошибки в понимании других людей. Выполняйте свои обещания и не опаздывайте на встрече – тогда удача снова вернется. Весы Неделя пройдет в разъездах, командировках, путешествиях, встречах на вокзалах и аэропортах. Если вы не планируете никуда ехать, вам придется кого-то провожать или встречать. Удачными станут мероприятия, связанные с обучением и педагогикой. Учитесь на чужих ошибках и передавайте свой опыт следующим поколениям. Скорпион Ваши близкие на этой неделе станут причиной бурных страстей – и по поводу, и без. Конфликты могут вспыхнуть по любому поводу – по бытовым мелочам, по недоразумению, из-за непохожести во вкусах или мыслях. Любая мелочь будет выводить вас из равновесия и чревата причиной бурного скандала, который затянется на пару дней. Стрелец Расположение планет в ближайшее время складывается для Стрельцов необычно и интересно. Это может подарить знакомство с меценатом или покровителем, или поклонником вашего таланта. Важными станут ваши связи и умение ими пользоваться. Выйти из сложных ситуаций вам помогут новые знакомства и вовлечение в ваш круг как можно больше единомышленников – от дальних родственников до новых знакомых. Козорыг Вас на этой неделе будет сопровождать любовь, свобода и раскрепощенность. Вы можете удивить своих друзей и врагов своими неожиданными чувствами, новым имиджем, новой прической и новыми ароматами. Ваша задача в ближайшие дни – выглядеть и вести себя не так, как всегда. Сражайтесь с собственными стереотипами и удивляйте. Водолей Карьера на этой неделе выйдет на первое место – постарайтесь вырваться вперед, заработать новые очки, обогнать конкурентов. Работоспособность поможет вам выделиться. Можете забыть о температуре, недосыпе, проблемах с домашними или родителями – это поможет легко добиться успеха на работе. Чем меньше у вас будет свободного времени, тем больше будет шансов добиться успеха. Рыбы Есть все шансы на этой неделе решить сложные задачи из длинного ящика. Больше общайтесь и не отказывайтесь от помощи друзей и коллег по работе. В конце недели это поможет вам пойти вверх по карьерной лестнице и получить приятные моменты в личной жизни. Напомним, ранее мы писали о том, кому Черный Тигр принесет кардинальные изменения в 2022 году.