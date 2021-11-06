Погода в Украине в воскресенье, 7 ноября, преимущественно без осадков, и несильные дожди стоит ожидать только местами в некоторых регионах. При этом в таких "мокрых" областях ожидаются и ночные морозы. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра. В целом по стране будет облачная погода с прояснениями. Ветер будет спокоен, с силой до 10 метров в секунду максимум. Температура воздуха в воскресенье: в дневное время в среднем прогнозируется около +7…+12 градусов, теплее будет в южных областях, где термометры поднимутся до +15 градусов; ночью в Украине столбики термометров покажут около -1…+4 градусов, на юге страны прогнозируется и до +7 градусов, а вот в Прикарпатье следует готовиться к существенным морозам — до -4 градусов. В Киевской области существенных осадков не будет. Жителей столицы и области в дневные часы ожидает температура воздуха около +10 градусов, ночью столбики термометров покажут +2… +4 градусов.

Карта погоды в Украине 7 ноября (фото: facebook.com/UkrHMC) Напомним, перед этим синоптики предупредили украинцев о первом снеге и назвали даты. Также сообщалось, что в Украине в ближайшие несколько дней ожидаются температурные качели.