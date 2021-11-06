В России собираются заменить Владимира Путина в кресле президента новым, более агрессивным политиком. Такое мнение высказал бывший советский разведчик, ныне проживающий в США, майор КГБ с 1980 по 1990 год Юрий Швец, обучавшийся в Академии внешней разведки на одном курсе с нынешним главой Кремля. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Швец считает, что "переворот" в РФ планируют устроить те же силы, которые и привели Путина к власти, устраивая взрывы жилых домов в Москве, Волгодонске и дагестанском Буйнакске в сентябре 1999 года. Напомним, подобные теракты по официальной версии были "списаны" на чеченских полевых командиров во время Второй российско-чеченской войны. Вместе с тем, среди мировой общественности нашла популярность версия о причастности к взрывам российских спецслужб (ФСБ). "В России сейчас безвременье, на самом верху политической власти. Те люди, которые привели Путина к власти в 99-м году из-за терактов — они взрывали дома… под завалами которых погибли сотни людей, россиян", — рассказал он. По мнению бывшего КГБшника, сейчас "эти же люди пытаются выбросить Путина из власти". "Потому что тело уже старое, зубы выпали, и его нужно убирать. Надо более молодые и агрессивные. Вот такая ситуация", — высказался Швец. Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Евгений Комаровский возмутился тем, чего хотят от украинских врачей во время пандемии и рассказал, почему врачи уезжают из страны. Также известный врач резко высказался о том, что власти и депутаты-чмошники проиграли информационную войну антивакцинаторам. Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, через какой срок можно вакцинироваться после болезни, кому совсем нельзя прививаться и чем лучше вакцинироваться беременным. А Михаил Радуцкий высказался об ответственности медиков, стоимости лечения, воров, которые продавали бесплатные лекарства, и об обеспечении больниц кислородом. В эфире также показали, как журналисты купили "паспорт" вакцинации через несколько минут. Ну и еще смотрите эмоциональное видео как украинка искала кислород для больной матери.