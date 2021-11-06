ВСУ имели полное право использовать беспилотник "Байрактар" в зоне проведения ООС на Донбассе, в частности для удара по артиллерийской установке обстрелянных оккупантов. Ведь в "Минских соглашениях" говорится о запрете именно россиянам использовать дроны над украинской землей. Об этом заявил новый министр обороны Украины Алексей Резников в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Чиновник обратил внимание на важную деталь, которую некоторые партнеры упускают из виду — в тексте "Минских соглашений" четко записано о запрете на использование "иностранных" беспилотных аппаратов. "То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле. И это украинский беспилотный аппарат", — подчеркнул глава Минобороны. Также Резников рассказал о событиях 26 октября, когда армейцы с помощью прицельного удара "Байрактара" уничтожили гаубицу противника, из которой вели огонь, в результате чего погиб военный ВСУ. "Есть специальная служба СЦКК (Совместный центр коммуникаций и контроля). Они сообщили ОБСЕ, что происходит нарушение "Минских соглашений" со стороны противника и обстреливают наши земли. Более того, погиб наш боец. И пригласили "режим тишины". Не отработал этот механизм ", – говорит министр. Чиновник отметил, что по этой причине, пользуясь статьей 51 Устава ООН, Украина реализовала свое право на самозащиту. Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Евгений Комаровский возмутился тем, чего хотят от украинских врачей во время пандемии и рассказал, почему врачи уезжают из страны. Также известный врач резко высказался о том, что власти и депутаты-чмошники проиграли информационную войну антивакцинаторам. Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, через какой срок можно вакцинироваться после болезни, кому совсем нельзя прививаться и чем лучше вакцинироваться беременным. А Михаил Радуцкий высказался об ответственности медиков, стоимости лечения, воров, которые продавали бесплатные лекарства, и об обеспечении больниц кислородом. В эфире также показали, как журналисты купили "паспорт" вакцинации через несколько минут. Ну и еще смотрите эмоциональное видео как украинка искала кислород для больной матери.