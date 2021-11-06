В Украине водительские удостоверения теперь можно заказать онлайн и получить документ по почте. Такое нововведение не только упрощает сам процесс, но и весьма актуально во время пандемии и ограничений из-за карантина. Об этом сообщили на сайте Главного сервисного центра МВД Украины. Само новшество было принято правительственным постановлением. По словам и. начальника ГСЦ Юрия Смольянинова, в Электронном кабинете водителя уже более 1,8 миллионов авторизованных пользователей, и за время его существования обмен прав совершили более 60 тысяч человек. "Онлайн-услуга с доставкой документа – это еще один шаг к диджитализации, что является приоритетным направлением МВД", – рассказал он. Цена за бланк водительского удостоверения не изменилась, она составляет 243 гривен. Организация доставки независимо от местонахождения получателя обойдется в 195 гривен. Оплата доставки уже включена в оплату всего сервиса. Срок доставки водительских прав – от 5 рабочих дней. Какой алгоритм заказа, инструкция Гражданам достаточно авторизироваться в Е-кабинете водителя (http://e-driver.hsc.gov.ua) и пройти следующие этапы: выбрать услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения" и нажать "Заказать"; проверить правильность контактных данных и выбрать один из предложенных вариантов в блоке "Выбрать причину"; заполнить все обязательные поля и прикрепить сканкопию действующей медицинской справки одним файлом с обеих сторон в формате .pdf; поставить свою подпись с помощью мышки; выбрать способ получения услуги (Укрпочтой с получением в ближайшем отделении, а жителям сел удостоверение может доставить почтовый курьер); подписать заявление с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись); оплатить услугу.

Видео: как заказать водительские права почтой с доставкой Ранее сообщалось, что в Украине обновили водительское удостоверение и правила его получения. Напомним, перед этим мы писали о том, в каких странах действуют украинские водительские права, а где – с ограничениями.