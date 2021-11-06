В Днепре произошел пожар в кислородно-конвекторном цехе металлургического завода компании "Евраз-ДМЗ". Загорелись электрические кабели, тушение которых заняло около полутора часов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области. По данным ГСЧС, возгорание силовых кабелей в кислородно-конвекторном цехе по изготовлению стали предприятия произошло в 10:40. На место пожара выдвинулось несколько очередных расчетов. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание электрических кабелей в металлическом коробе. Огонь охватил около 30 метров силовых проводов. Тушение пожара заняло около полутора часов. Причины возгорания устанавливаются полицией. В результате пожара никто не пострадал. Производство в цехе приостановлено.

Фото: в Днепре произошел пожар на металлургическом заводе (dp.dsns.gov.ua)