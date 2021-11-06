В Грузии возле тюрьмы в Руставе, где находится бывший президент страны Михаил Саакашвили, проходит акция в его поддержку. Протестующие выдвинули властям ультиматум и разбивают палатки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Рустави-2". На акции лидер Единого национального движения Ника Мелиа обратился к протестующим. Он заявил, что грузинские власти должны в течение 24 часов перевести Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику. В противном случае на понедельник будет объявлен большой митинг в поддержку экспрезидента. "Даем властям 24-часовой срок перевода Саакашвили в гражданскую больницу. Если этого не произойдет, то мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади "Свободы", — сказал он. Участники акции начали устанавливать палатки у руставской тюрьмы. Они собираются ночевать у них до тех пор, пока Саакашвили не поместят в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу, как предлагают власти. По данным телеканала, в акции принимают участие несколько сотен человек. Во время митинга одному из протестующих стало плохо. Он умер в больнице, куда его доставила скорая помощь. Причина его смерти пока не известна. Напомним, ранее Служба государственной безопасности Грузии обвинила Саакашвили в подготовке государственного переворота. Отметить, Саакашвили был задержан в Грузии вечером 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме, где бывший президент объявил голодовку.