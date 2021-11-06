Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал Администрацию президента Джо Байдена отменить снятие санкций с оператора "Северного потока-2". Конгрессмен подчеркнул, что этот газопровод придаст России "смелости в агрессии" против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление конгрессмена. "Администрация Байдена должна сейчас отменить опасные отказы от критических санкций против "Северного потока-2" и работать с трансатлантическим сообществом, чтобы предотвратить прокачку газа по трубопроводу", — заявил Маккол. По его словам, действующий Северный поток-2" придаст "смелости агрессии режиму" президента РФ Владимира Путина против Украины. Конгрессмен отметил, что после запуска трубопровода России больше не потребуется украинская газотранспортная система для поставки голубого топлива в Европу. Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что сертификация "Северного потока-2" немецким регулятором может затянуться до мая 2022 года. При этом издание отмечало, что ввод в эксплуатацию газопровода зависит от ситуации на энергетическом рынке Европы.