В центре польского Кракова неизвестные повредили памятник Юзефу Пилсудскому и четверке легионеров. Отмечается, что вандалы разрисовали его в цвет перевернутого украинского флага и оставили записку. Об этом сообщило местное издание Wyborcza.pl. Так, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 ноября. На месте происшествия полиция обнаружила краску и баллончики с распылителем и плакат с надписью: "Польша не только для господ". Кроме того, прохожий заявил о причастности украинцев к вандализму. "Вы не можете знать, чья это работа", – подчеркнул один из них. По словам заместителя инспектора полиции Катаржины Цислои, у правоохранителей есть видеозаписи с камер наблюдения из нескольких мест. Поэтому можно точно узнать, когда памятник был поврежден. Также представитель полиции Себастьян Глень заявил, если бы преступниками были украинцы, они бы не ошиблись, раскрасив цвета наоборот. Потому правоохранители считают, что это провокация. "Кого-то явно волнует противостояние поляков и украинцев", – сказал он.

В Кракове неизвестные разрисовали синей и желтой красками памятник Пилсудскому (krakow.wyborcza) Ранее мы сообщали, что в Польше полицейские избили украинца. Также мы писали, что в Польше были арестованы три медсестра, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты.