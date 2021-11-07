В Грузии проходят акции протеста в поддержку Михаила Саакашвили. Два человека в административном порядке были задержаны во время протестной акции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Новости Грузии". Задержанные нецензурно обругали основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзину Иванишвили, премьера Ираклия Гарибашвили и других членов правительства Грузии. В то же время, объясняя причины задержания журналистам, в полиции заявили, что указанные лица находились в нетрезвом состоянии и оскорбляли окружающих. На месте произошло столкновение правоохранителей и других участников акции. Около двух десятков поклонников Саакашвили провели ночь в палаточном городке возле руставкой тюрьмы, где содержится политик. Сейчас у центрального входа в пенитенциарное учреждение установлено девять палаток.