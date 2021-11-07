Тина Кароль не боится показываться перед поклонниками в природном виде. Они отмечают – звезда выглядит словно девчонка. Недавно Тина сменила имидж и стала яркой блондинкой с густой челкой. В таком виде она уже успела сняться в нескольких пикантных фотосетах. А на вопрос поклонников об экспериментах с имиджем отмечает, что любит меняться и приветствует трансформации. Видео повседневного образа без косметики певица поделилась в Instagram. Кароль показала ролик, на котором предстала без макияжа и фильтров. Она позировала у зеркала в домашних интерьерах. На певице – черный облегающий комбинезон, она дополнила образ высокими сапогами-чулками на каблуке. Тина собрала волосы в хвост. На видео с авто артистка обращается к поклонникам в шутливой форме. "Предлагаю завести аккаунт челку Тины и ее удачи и неудачи", — высказалась она в камеру, поправляя прядь. Кстати, недавно звезда раскрыла некоторые подробности личной жизни. Да, она рассказала, что занимается силовой йогой. Тина довольно часто делится с фанами видео своих тренировок, на которых повторяет настоящие акробатические трюки. Такая обстоятельная подготовка помогает звезде держать себя в форме. Напомним, что ранее Тина Кароль заинтриговала оригинальным намеком на брак, а позже призналась, что открыто говорить о личной жизни пока не хочет. Но тут же отметила, что второй половины у нее уже нет.